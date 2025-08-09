Desarrollan Feria Integra en San Julián, Sonsonate Este 

Con el objetivo de garantizar bienestar y acceso a servicios de calidad para la población, este sábado el Gobierno de El Salvador realizó una Feria Integra en San Julián, Sonsonate Este.

“Desde tempranas horas, habitantes de San Julián y sus alrededores aprovechan los servicios que se brindan en la Feria Integra. Esta actividad se realiza en el Complejo Educativo Juan Pablo Duarte y en el Centro Escolar Dr. Eduardo Enrique Barrientos”, dijo la Secretaría de Prensa.

De acuerdo con la fuente anteriormente mencionada, durante la actividad, los niños también disfrutan de pintacaritas, encuentros deportivos, cuentacuentos, talleres de teatro y más.

“Consultas médicas generales y especializadas, atención psicológica, entrega de medicamentos y asesoría legal son parte de las acciones que se realizan durante la Feria Integra”, manifestó la Secretaría de Prensa.