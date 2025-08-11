DOM logra certificación internacional en Seguridad y Salud en el trabajo 

La Dirección de Obras Municipales (DOM), recibió una certificación internacional en Seguridad y Salud en el trabajo, por parte de La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

El Representante de AENOR, Arnulfo Pino, indicó que la DOM cumplió con un riguroso proceso para recibir la certificación sobre Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:20218.

La Certificación ISO 45001 es un reconocimiento importante para instituciones ya que demuestra su compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores.

“Ayuda a idetificar peligros, evalúa riesgos y establece controles para prevenir accidentes, enfermedades laborales, cumple con las leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo”, indicó la DOM

Con esto, la DOM cuenta con 3 certificaciones internacionales que demuestran que la institución esta enfocada en el bienestar de los salvadoreños.