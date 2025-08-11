MARN: “Lunes caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 °C” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes se espera un ambiente caluroso que podrían alcanzar máximas de hasta 36 grados centígrados.

“#ElObservatorioInforma | Lunes caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 °C”, mencionó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente para el periodo de la tarde se prevén lluvias puntuales en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo.

“en la noche se podrían desplazar hacia la zona paracentral, centro y occidente del país”, manifestó el MARN en redes sociales.