Inauguran Copa SISTEMA FEDECRÉDITO categoría Reserva

El SISTEMA FEDECRÉDITO, en conjunto con la Primera División de Fútbol Profesional y con el valioso respaldo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), dio inicio a una nueva edición de la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO, un torneo que año con año se convierte en una plataforma para que los jóvenes talentos del país brillen. Este campeonato de la categoría Reserva, cuenta con la participación de aproximadamente 288 jugadores provenientes de los distintos equipos de la Primera División.

En la inauguración se realizó el emocionante encuentro donde el actual campeón Alianza F.C. se enfrentó a Inter F.A., el nuevo equipo que ahora forma parte de los 12 clubes de la Primera División.

“Para nosotros es un enorme privilegio ser parte de la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO. Más allá de fortalecer el nivel competitivo del fútbol nacional, esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el futuro de la juventud salvadoreña. Cada año vemos cómo más jóvenes se suman con entusiasmo, desarrollan su talento y crecen como personas, lo cual nos llena de alegría y nos motiva a seguir apoyándolos. En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos profundamente en el potencial de nuestra gente. Sabemos que los jóvenes son el motor que moverá a El Salvador en el futuro, por eso queremos acompañarlos en su camino, ayudándolos a que logren todo lo que se propongan, porque su desarrollo y bienestar nos importan”, expresó el Lic. Óscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.

Como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, el SISTEMA FEDECRÉDITO brinda un respaldo integral a este torneo, que incluye fondos para suplementos vitamínicos, equipo deportivo, refrigerios y transporte. Además de impulsar el talento deportivo, este apoyo busca fomentar espacios de sano esparcimiento y crecimiento personal, viendo en cada joven un semillero de oportunidades que merece las condiciones necesarias para alcanzar su máximo potencial.

El Presidente de la Primera División, Cnel. Samuel Gálvez, también expresó: “La Copa SISTEMA FEDECRÉDITO Reservas es el torneo juvenil más importante del país, este se ha convertido en una plataforma deportiva para muchos jóvenes futbolistas que hoy en día ya figuran como titulares en sus respectivos clubes, por eso, agradecemos enormemente a FEDECRÉDITO, quien, por muchos años a través del patrocinio de este campeonato, nos brinda ese soporte invaluable para nuestros equipos Sub20. Esperamos que esta alianza siga creciendo y fortaleciéndose”.

Con esta iniciativa, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la juventud salvadoreña, brindándoles oportunidades reales de desarrollo tanto dentro como fuera de la cancha. Apostar por su talento es también apostar por el futuro de El Salvador, acompañándolos con orgullo en el camino hacia sus metas.