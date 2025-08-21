Inauguran Cardedeu Domos Volcán 

Con el objetivo de continuar promoviendo el turismo en el territorio salvadoreño, el Gobierno inauguró el Cardedeu Domos Volcán, un innovador concepto de hospedaje ubicado en las faldas del volcán de San Salvador.

Este concepto de hospedaje une naturaleza, diseño y confort, ofreciendo a nacionales y extranjeros experiencias únicas en un entorno de tranquilidad y seguridad.

“Estamos atrayendo cada vez a más visitantes internacionales y proyectos como este fortalecen el compromiso del Gobierno con la innovación y la creación de experiencias auténticas. Este esfuerzo refleja la visión del Presidente Bukele de generar más infraestructura, más oportunidades y un turismo sostenible que beneficie a nuestras comunidades”, afirmó la Ministra de Turismo Morena Valdez.

La experiencia incluye siete domos equipados con todas las comodidades necesarias, actividades al aire libre como fogatas, caminatas, observación del cielo estrellado y un diseño integrado al paisaje, respetuoso del entorno natural del volcán.