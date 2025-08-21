Eriq Zavaleta no volverá a vestir la camiseta de la selección de El Salvador

El experimentado defensor de Los Ángeles Galaxy, Eriq Zavaleta, manifestó que no regresará más a la selección de El Salvador, por lo que dejó claro que su etapa con el combinado nacional había finalizado.

«Mi tiempo en la selección nacional esta terminada. He hablado con ellos (cuerpo técnico), les hice saber que tuve una buena carrera. Simplemente no es el momento para mi», explicó Zavaleta.

El zaguero central fue clave en la selección de El Salvador, por lo que su experiencia y rodaje en el fútbol extranjero será una baja sensible en los convocados por el técnico de la «azul», Hernán Darío Gómez, para los partidos rumbo al mundial 2026.

El jugador de Los Ángeles Galaxy, agradeció a los aficionados, ya que aseguró que tuvo los momentos más increíbles en la selecta y espera que clasifique al mundial.