MARN: “Se esperan lluvias y tormentas en el territorio nacional” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), manifestó que para este jueves se espera la presencia de lluvias y tormentas en el territorio nacional.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, por la mañana habrá un cielo parcialmente nublado, con lluvias puntuales en la cordillera volcánica cerca del mediodía.

“En la tarde: lluvias y tormentas en la cordillera volcánica, con énfasis en la Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Posteriormente, se presentarán al norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán”, dijo el MARN.

La cartera del MARN indicó que las lluvias y tormentas del norte se desplazarán hacia el resto del país, con énfasis en la zona occidental y oriental, extendiéndose luego hacia la zona central y la franja costera.