Realizan 75 órdenes de captura contra pandilleros de la MS 

La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre 75 órdenes de captura contra pandilleros de la MS que operaban en diferentes comunidades del territorio salvadoreño.

“La FGR giró 75 órdenes de captura contra pandilleros de la MS que operaban en las comunidades Las Palmeras, El Tanque y El Pino, de Santa Tecla, y en la colonia Málaga, en San Salvador”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía manifestó que de estas órdenes de detención también se notificará a 216 pandilleros, quienes ya se encuentra recluidos en diferentes centros penales, sobre los nuevos delitos que se les atribuyen.

“Uno de los crímenes que cometieron estos terroristas es la desaparición y asesinato de un hombre en el 2021, en Zaragoza, quien en estado de ebriedad ingresó a una colonia controlada por la MS, fue interceptado, luego lo llevaron a una zona desolada donde lo torturaron y le quitaron la vida”, dijo la FGR.

Entre los delitos que se les acusa están: Homicidio; Homicidio agravado; Privación de libertad; Desaparición de personas y Agrupaciones ilícitas.