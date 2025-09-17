ANDA y MOP realizan plan de contingencia ante la reparación de la tubería de 48 pulgadas

El Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Dagoberto Arévalo, junto al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, brindaron detalles del plan de contingencia ante la reparación de la tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte.

“Ayer realizamos la reparación de la tubería de 48 pulgadas en un tramo entre Estación Central y San Ramón. Sin embargo, 4 horas después, la tubería colapsó, incluyendo la estructura que la sostiene. Estamos trabajando en la rehabilitación del sistema, lo cual puede llevarnos unos días. Nuestro objetivo es que la población se vea lo menos afectada posible”, dijo el titular del ANDA.

De acuerdo con el funcionario, con el plan de contingencia priorizarán el abastecimiento en escuelas, hospitales y comunidades más afectadas.

“La tubería afectada es parte del Sistema Zona Norte, infraestructura que abastece a sectores de San Salvador y La Libertad. Mientras trabajamos en las reparaciones, invitamos a la población a realizar sus reportes o consultas a través del Call Center 915 o WhatsApp: 7838-1462”, agregó Arévalo.