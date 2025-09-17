Raspadori, titular en el Atlético; Isak debuta con el Liverpool

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, suple la baja de Johnny Cardoso con Conor Gallagher y Pablo Barrios en el centro del campo y con la entrada de Giacomo Raspadori en el ataque titular para el partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Liverpool, en el que debuta su último fichaje, Alexander Isak.

El Atlético sale en Anfield con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Nico González, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori, según informa la UEFA, aunque el sistema táctico puede ser un 5-4-1.

Finalmente, Koke Resurrección, que aparecía como el recambio más natural para la baja de Johnny Cardoso, empieza en el banquillo, al igual que David Hancko, con un esguince de tobillo sufrido el pasado sábado.

Aparte del medio centro estadounidense, son baja Julián Alvarez, Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez.

En el Liverpool, Arne Slot da recorrido por primera vez a Alexander Isak, fichado por 145 millones de euros al Newcastle y que parte como titular, en un once compuesto por Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andy Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y el citado Isak.

