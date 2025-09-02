Anuncian festival de los farolitos en toda la Ruta de Las Flores 

La Secretaría de Prensa, anunció el festival de los farolitos, se realizará en toda la Ruta de las flores, con el objetivo de conmemorar una de las tradiciones religiosas y culturales más emblemáticas del país.

“Este fin de semana, recorre la Ruta de Las Flores y sé parte del Festival de los Farolitos, una de las tradiciones religiosas y culturales más representativas de El Salvador, símbolo de fe y orgullo nacional”, dijo la Secretaría de Prensa.

De acuerdo a la Secretaría de Prensa, el evento se desarrollará el 6 y 7 de septiembre, y la ruta de las flores involucradas estará Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa, Apaneca, Concepción de Ataco y Ahuachapán.

El Festival de los Farolitos es una celebración salvadoreña que tiene lugar en la ciudad de Ahuachapán cada 7 de septiembre, víspera del nacimiento de la Virgen María. Durante la festividad, los pobladores crean y exponen miles de faroles artesanales hechos de bambú, madera y papel de china.