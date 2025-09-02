Realizan jornada de fumigación en Jardines de Monpegón, Aztlán y residencial Los Olivos 

Por
Dennis Leiva
-

La Prensa de San Salvador Centro informó que el equipo de promoción de Salud realiza jornada de fumigación en las comunidades de: Jardines de Monpegón, Aztlán y residencial Los Olivos. 

“Esta mañana, equipo de Promoción de Salud, en coordinación con personal municipal de la Zona 1, realizaron una jornada de fumigación (en) Jardines de Monpegón, Aztlán y residencial Los Olivos”, dijo la Prensa de San Salvador Centro. 

De acuerdo a la misma fuente con estas jornadas de fumigación beneficiarán a más de 200 familias de las comunidades mencionadas anteriormente. 

