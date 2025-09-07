Anuncian verificación de boletos en el encuentro de El Salvador vs Surinam 

Con el objetivo de proteger los derechos de la afición salvadoreña y evitar abusos en la boletería, la Defensoría del Consumidor en conjunto a la FESFUT activó un plan de vigilancia en la venta de boletos para el partido de la Selecta contra Surinam, programado para este lunes en el estadio Cuscatlán.

Para ello la Defensoría solicitó a SmartTicket detalles sobre los mecanismos de venta, la cantidad de entradas colocadas, los precios por localidad y los cargos adicionales aplicados.

También para fortalecer la medida equipos de inspección de la institución serán desplegados en las inmediaciones del estadio el día del encuentro.

La Defensoría advirtió que tomará acciones tanto administrativas como penales en caso de irregularidades, incluyendo la reventa, falsificación o duplicación de boletos con códigos QR, prácticas que pueden ser consideradas delito de estafa, según el artículo 215 del Código Penal. También recordó que la entrega de boletos de cortesía está prohibida por ley.

Finalmente, la institución llamó a la ciudadanía a denunciar abusos a través del WhatsApp 7844-1482 o la línea telefónica 910.