Onda Tropical continua generando chubascos y tormentas de fuerte intensidad en el país 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que, para este domingo, continuarán las lluvias y tormentas fuertes debido a la influencia de una vaguada y una Onda Tropical.

“Mañana: ambiente fresco, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y El Bálsamo”, dijo el MARN en redes sociales.

Para la tarde se esperan ambiente cálido, con tormentas dispersas y fuertes en Chalatenango, Morazán y La Unión norte; además, lluvias puntuales en el resto del país

Mientras que para la noche estará un ambiente fresco con tormentas fuertes en la costa y franja norte, con énfasis en Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, Santa Ana, La Libertad norte, San Salvador norte y La Unión.