La Selecta sub 17 derrota al Atlético de Madrid 

La azulita se hace grande en España. El cuadro salvadoreño se impuso 3-1 ante el Atlético de Madrid, en la gira por Europa previo a su participación en el mundial de futbol sub-17, Catar 2025.

El partido disputado en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, La Selecta inicio su festival de goles desde el 9’, Luis Tobar anotó el primero de La azulita, siendo el único gol del primer tiempo.

Para la parte complementaria, al 57’ Luis Tobar firmó el segundo gol para la azulita, mientras que al 66’ el Atlético de Madrid cometió un gol en propia puerta sentenciando el resultado para los salvadoreños.

Pese a que la victoria estaba cantada para los guerreros cuscatlecos, el cuadro rojiblanco anotó su único gol al 76’.