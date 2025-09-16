Barra de Santiago inicia con buen pie en la World Winners Cup Sicilia 2025

Barra de Santiago derrotó con un contundente 9-4 al BS Mijas Costa de España, con un debut mejor de lo esperado en la World Winners Cup Sicilia 2025.

«Barra de Santiago tuvo un debut soñado en la World Winners Cup Sicilia 2025 al derrotar con autoridad 9-4 al BS Mijas Costa de España, en el primer partido del Grupo C, disputado en la arena del Domus Stadium», dijo el INDES.

El torneo reúne a 24 equipos masculinos y 12 femeninos, y se disputa en Catania del 16 al 21 de septiembre, convirtiéndose en una de las vitrinas más importantes para los clubes de fútbol playa a nivel internacional.

“El primer partido siempre es difícil, pero se vio que el equipo está bien acoplado y que nos entendemos bien. En lo personal estoy muy feliz por el triunfo y por los goles, pero todo fue un trabajo en conjunto. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lindo torneo y como equipo estamos enfocados en representar de la mejor manera a El Salvador”, declaró., dijo Andersson Castro