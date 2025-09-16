Detienen a 3 personas por conducir en estado de ebriedad

Con el objetivo de sacar a más conductores peligrosos de la calle salvadoreña, la Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la detención de 3 personas quienes presuntamente manejaban en Estado de ebriedad.

Las detenciones se realizaron en diferentes departamentos, y los casos son:

– Walter Amílcar Rodríguez Guardado, de 48 años de edad, perdió el control de un vehículo del que no tenía los permisos y chocó contra una cuneta de cemento, tras manejar con 182° de alcohol, en el km 58 1/2 de la carretera Longitudinal del Norte, cantón San Bartolo, en Chalatenango.

– Con 136° de alcohol resultó Denis Alexander Ramírez Vega, de 27 años de edad, quien volcó su vehículo en la calle que del lago de Coatepeque conduce al distrito de El Congo, caserío Churumullo, Coatepeque, Santa Ana Este. Una persona resultó gravemente lesionada.

– Nelson Abel Galdámez, de 24 años, manejaba con 175° de alcohol un vehículo con el que ocasionó un accidente de tránsito en La Palma, Chalatenango Norte, donde resultó un hombre lesionado.