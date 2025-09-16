MARN: «Una vaguada mantendrá lluvias y tormentas»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se esperan lluvias y tormentas causadas por una vaguada que afecta al territorio salvadoreño.

«Una vaguada mantendrá lluvias y tormentas, sobre todo en zonas de montaña y oriente», dijo el MARN en redes sociales.

La Cartera de Medio Ambiente indicó que por la mañana, cielo poco nublado, sin lluvias significativas. Ambiente caluroso en el día.

En la tarde, nublado con lluvias y tormentas en occidente, zona nororiental, Área Metropolitana de San Salvador y norte de La Libertad.

Para la noche, lluvias y tormentas en zona norte y oriental, lluvias dispersas en la zona central.