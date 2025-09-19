Feria del Jocote Corona 2025: Un Homenaje a la Tradición, el Sabor y la Producción Local 

Con el objetivo de rendir tributo a la cosecha del Jocote Corona, fruto característico del Parque Natural Cerro Verde, y promover el desarrollo económico de productores y emprendedores locales, este año nuevamente se estará realizando la Feria del Jocote Corona 2025, los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Este evento, impulsado por el Gobierno Central a través del Instituto Salvadoreño de Turismo y en coordinación con autoridades locales, ofrece una plataforma para la promoción de productos derivados del este fruto, el fomento del turismo interno, la celebración de la identidad cultural salvadoreña; así como otras iniciativas artesanales, gastronómicas y agrícolas propias de la región occidental del país.

La entrada general tendrá un costo de $2.00 y éstas deben adquirirse de forma anticipada a través de Smart Ticket, ya que habrá cupos limitados. Por otra parte, para las familias que no cuentan con transporte propio, el ISTU pondrá a disposición el servicio de buses alegres, con un costo de $7.00 por persona, saliendo siempre desde el parqueo del Parque Infantil, y pueden hacer sus reservaciones llamando al 7517-9169.

Durante dos días consecutivos, los asistentes podrán disfrutar de una agenda enriquecida que contempla la exposición y venta de productos derivados del jocote corona —dulces, bebidas, conservas, bisutería, helados, vinos, snacks y cosmética natural—, además de muestras gastronómicas tradicionales y la participación de productores de las fincas aledañas al Cerro, quienes serán los encargados de abastecer la feria con el fruto.

Paralelamente, se contará con actividades culturales, artísticas y recreativas, acompañadas por la participación de más de 40 emprendedores y artesanos locales. Para hacer de esta experiencia un evento familiar y completo, se han preparado actividades lúdicas para los niños, juegos de feria para los adultos y la habilitación de estaciones en el sendero interpretativo, que ofrecerán vistas impresionantes, spots de fotos, historia del cultivo del jocote corona y degustaciones para los visitantes.

La Feria del Jocote Corona se convierte en una oportunidad para fomentar el desarrollo económico de las familias que dependen de la agricultura y el turismo en la zona, beneficiando directamente a productores y microempresarios, y generando un aproximado de 160 empleos temporales.

Finalmente, esta Feria busca seguir consolidándose como un atractivo turístico de referencia nacional, promoviendo el contacto directo con la naturaleza y la riqueza cultural del occidente de El Salvador, en este caso específicamente del Cerro Verde y sus alrededores.