MARN: «Hoy continuarán las lluvias frecuentes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este viernes por influencia de una Onda Tropical y humedad del Pacifico se esperan lluvias en el territorio salvadoreño.

«Hoy continuarán las lluvias frecuentes por influencia de humedad del Pacífico y una Onda Tropical», dijo el MARN.

Para la tarde se espera la continuación las lluvias y tormentas moderadas en costa, cadena montañosa norte y zona oriental.

«Durante la noche, las lluvias se prevén en la costa y franja norte de la zona centro y occidente (Santa Ana, La Libertad y Sonsonate)», dijo el MARN.