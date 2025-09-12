Jennifer López revela que perdió un importante papel ante Madonna: ‘Canté con todo mi corazón’

El talento, dedicación y disciplina que Jennifer Lopez le ha puesto a cada uno de sus proyectos musicales y cinematográficos se ha visto traducido en éxito. Sin embargo, no todo ha sido triunfos para JLo, pues también ha enfrentado algunas derrotas que le han traído valiosos aprendizajes. La cantante recientemente recordó un momento poco conocido de su carrera en el que perdió un importante papel en el cine ante una de las más grandes estrellas de la música: Madonna.

Hace un par de días Jennifer asistió a la proyección en Los Ángeles de Kiss Of The Spider Woman, su nuevo musical dirigido por Bill Condon y coproducido ella y su exesposo Ben Affleck. Durante la posterior sesión de preguntas y respuestas, la cantante sorprendió a todos al revelar que, hace casi 30 años, perdió el papel principal de la cinta Evita ante la ‘Reina del Pop’.

“Fui a una audición para Evita con (el director) Alan Parker”, recordó JLo sobre la película de 1996 basada en la vida de la política argentina Eva Perón. “Estuve practicando durante semanas y canté con todo el corazón y (Parker) dijo: ‘Eres increíble. Sabes que Madonna tiene el papel, ¿verdad?’”, recordó la ‘Diva del Bronx’. “Dije: ‘Está bien, adiós. Un placer conocerte’”, agregó.

A inicios de año, JLo ya se había referido a varios proyectos en los que no había ganado el papel que buscaba. “Recuerdo audicionar para Evita, para Chicago y para Nine; estuve muy cerca de conseguir Nine”, dijo a The Hollywood Reporter durante la alfombra roja del estreno mundial de Kiss Of The Spider Woman en el Festival de Cine de Sundance. “Había muchas cosas que siempre soñé poder hacer y simplemente no era el momento adecuado. Pero esto es lo correcto”, agregó entonces. Y tenía razón, pues en 1997, un año después del lanzamiento de Evita, se estrenó Selena, película que la catapultó al estrellato.

Mientras que Madonna se llevó el papel principal de Evita, Chicago (Dir. Rob Marshall, 2002) fue protagonizada por Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere; ganó seis Premios Oscar en 2003, incluido el de Mejor Película. En tanto, Nine (Dir. Rob Marshall, 2009) tuvo también un elenco lleno de estrellas: Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Judi Dench, Kate Hudson, Sophia Loren y Daniel Day-Lewis, entre otros.

“Sinceramente, pensé que llegaría a Broadway porque empecé como bailarina y cantante, y hacía giras por Europa y Japón. Pensé: ‘Bueno, el siguiente paso sería Broadway’. Luego me enviaron a Hollywood y el resto es historia, y (mi carrera) dio un giro diferente”, admitió. “Pueden recordar entrevistas de cuando tenía veintitantos años hablando de eso. Es todo lo que siempre he deseado. Cuando (Bill Condon) me envió esto, casi no podía creerlo”, confesó.