Realizan captura de 20 personas que se apropiaban ilegalmente de inmuebles

La Fiscalía General de la República (FGR), realizó orden de captura de 20 personas que se apropiaban ilegalmente de inmuebles y luego las vendían o hipotecaban a terceras personas

«Continúan las acciones para desarticular redes de estafadores. La FGR ordenó la captura de 20 personas se apropiaban ilegalmente de inmuebles, mediante escrituras falsas y las vendían o hipotecaban a favor de terceras personas», dijo la Fiscalía.

Según la FGR, con estas acciones se están resolviendo al menos 12 casos que afectan a 17 víctimas, entre propietarios legítimos y personas estafadas a través de estas transacciones fraudulentas.

«Entre las propiedades se encuentran 2 inmuebles ubicados en San Martín, San Salvador, valorados en $225,000.00 las cuales fueron adquiridas en el 2020 y transferidas a terceras personas mediante escrituras falsas y sin el consentimiento del dueño legítimo», indicó la FGR

«Durante los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, sellos notariales y documentación contable, la cual fortalece el proceso judicial», agregó la Fiscalía.