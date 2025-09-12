TSE firma convenio con Imprenta Nacional para la próximas elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), junto a la Imprenta Nacional, firmaron un acuerdo relacionado con el trabajo institucional en la planificación, ejecución y supervisión de las elecciones a realizarse en febrero de 2027.

«Este día, nuestra Magistrada Presidente, Roxana Soriano, en representación del Organismo Colegiado, firmó un acuerdo interinstitucional con la Imprenta Nacional», dijo la TSE en redes sociales.

Esta firma asegura que las leyes, reglamentos, acuerdos y documentos oficiales se publiquen de manera oportuna y transparente en el Diario Oficial.

“Hoy consolidamos un esfuerzo que fortalece la institucionalidad democrática, garantiza certeza jurídica a los actores políticos y brinda a la ciudadanía acceso a información clara y confiable», dijo la magistrada Roxana Soriano.