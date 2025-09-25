Shell Go+ y Shell V-Power premian a los salvadoreños con experiencias únicas en el Gran Premio de México

Con más de 61,000 participaciones en su primera promoción, Shell GO+ confirma que llegó para quedarse en El Salvador. En tan solo dos meses, la aplicación ha conquistado la confianza de miles de salvadoreños, demostrando que Shell no solo está de regreso, sino que trae una propuesta de valor única que combina calidad, conveniencia y experiencias diferenciadoras.

El regreso de Shell al país significa mucho más que estaciones de servicio. Hoy los salvadoreños pueden disfrutar de:

• 24 estaciones Shell de talla mundial.

• 9 tiendas Shell Café con espacios acogedores y productos de la mejor calidad.

• Una oferta de combustibles premium con Shell V-Power, diseñado para limpiar y proteger el motor, y Shell FuelSave, que ayuda a llegar más lejos con cada tanque

Pero lo que realmente hace la diferencia es Shell GO+, el programa de fidelidad que convierte cada compra en una oportunidad de ahorrar y vivir experiencias únicas:

• 4 puntos por cada galón de combustible Shell.

• 1 punto por cada dólar consumido en Shell Café.

• Acceso a beneficios exclusivos y experiencias irrepetibles.

La mecánica promocional

La promoción arrancó el 23 de julio, con el lanzamiento oficial de la aplicación Shell GO+, y finalizó el 23 de septiembre. Para participar, los clientes debían:

1. Descargar la aplicación Shell GO+.

2. Comprar Shell V-Power, el combustible escogido por Ferrari.

3. Por cada $10 en consumo de Shell V-Power, recibían una oportunidad de participar.

4. Y al pagar directamente desde la aplicación Shell GO+, duplicaban sus oportunidades.

Gracias a esta mecánica, miles de clientes vivieron la emoción de sumar y participar, alcanzando más de 61,000 oportunidades registradas en dos meses.

Los ganadores

Hoy, Shell El Salvador celebró el sorteo que eligió a tres afortunados ganadores de una experiencia sin comparación: un viaje todo incluido al Gran Premio de Fórmula 1 en México, del 23 al 27 de octubre. Pero no se trata de cualquier viaje, sino de un pase exclusivo al hospitality de Ferrari, con acceso a la pista, a los pilotos, al monoplaza y a una vivencia de primera fila en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, los ganadores disfrutarán de un tour completo por la Ciudad de México, haciendo de este premio una experiencia única que solo Shell puede ofrecer.

“Con Shell GO+ no solo sumas puntos: ahorras, disfrutas y vives momentos que marcan la diferencia. Nuestra meta es que cada cliente sienta que en Shell siempre gana algo más”, destacó Jose Mario Basagoitia, Gerente de Retail.

Shell GO+ ya está disponible en App Store y Google Play. La invitación está abierta: descarga la aplicación, suma puntos con cada compra y descubre por qué Shell volvió para transformar la manera de cargar combustible y disfrutar más en El Salvador.