El Salvador brilla con gran colorido en Desfile Internacional de trajes típicos en Viena

La Embajada de El Salvador acreditada en Austria participó recientemente en la octava edición del Desfile de Trajes Típicos del Mundo en el marco de la “Larga Noche de Interculturalidad”, celebrada en Viena, Austria, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta actividad fue organizada por la International Cultural Diversity Organization (ICDO), en la sede del histórico Rathaus de la ciudad de Viena, donde casi mil asistentes apreciaron la riqueza cultural de más de 30 países del mundo del salón principal de la alcaldía vienesa.

Precisamente, durante el espacio denominado “Costumes of the World”, El Salvador fue representado con el tradicional Traje de la volcaneña, originario de las comunidades cercanas al volcán Ilamatepec, símbolo de la vistosidad y alegría del pueblo salvadoreño.

La participación estuvo a cargo de la compatriota y consejera de la Misión Permanente, Ana Lucía Moreno Salaverría; junto con Michael Maier, quienes lucieron los trajes típicos al ritmo de la emblemática pieza musical folklórica “El Carbonero”, adaptada en esta ocasión con elementos del barreño, aportando un toque de dinamismo y colorido a la presentación.

“La larga noche de Interculturalidad” constituye una de las celebraciones culturales más importantes de Viena, promoviendo el conocimiento y la diversidad cultural a través de muestras de arte, gastronomía, exhibiciones y desfiles de trajes típicos, consolidando a esta ciudad como un espacio de encuentro multicultural.

Con esta participación, la Embajada reafirmó su compromiso con la proyección internacional de la identidad cultural salvadoreña.