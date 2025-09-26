Todo o nada ante Panamá y Guatemala rumbo al Mundial 2026: Esta es la nómina oficial

La cuenta regresiva terminó. La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) reveló la nómina oficial de jugadores que representarán a El Salvador en la doble fecha FIFA de octubre, donde enfrentarán a Panamá y Guatemala.
Con la mirada fija en el sueño mundialista de 2026, la Selecta llega a estos compromisos con la presión de obtener resultados positivos. El Salvador debe ganar sí o sí, ya que cualquier tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.
El ambiente es de expectativa y esperanza. Los elegidos portarán en el pecho la bandera azul y blanco, y en el corazón la voz de millones de salvadoreños que siguen creyendo que la clasificación es posible.
La afición espera que esta convocatoria marque un antes y un después en el camino de la Selecta, que buscará hacer historia en una doble jornada decisiva. Panamá y Guatemala serán las primeras pruebas de fuego en octubre, en las que se sabrá si El Salvador mantiene viva la ilusión o si el sueño comienza a desvanecerse.
El momento ha llegado… los elegidos ya están listos y la historia espera ser escrita 💙⚽#LaSelecta afrontará la doble fecha FIFA de octubre ante Panamá y Guatemala, con la mirada firme en el sueño mundialista 2026 🌎✨
