Detienen a conductor «peligroso» con 210° de alcohol quien chocó contra una ambulancia

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales oficiales de la captura de un hombre de 52 años que conducía de manera «peligrosa» en el Distrito El Congo, Santa Ana.

Según la policía, Carlos Roberto Samayoa, fue detenido con 210° grados de alcohol en la sangre luego de haber impactado contra una ambulancia.

«Dos mujeres que viajaban en la ambulancia resultaron lesionadas, además el detenido agredió a una de ellas. Ambas fueron trasladada a un centro asistencial», detalló la corporación policial.

Samayoa será acusado por los delitos de lesiones, lesiones culposas y conducción peligrosa.

