Anuncian vigilancia a la afición salvadoreña con cámaras para evitar actos de racismo

Con la finalidad de evitar nuevamente actos discriminatorios en el Estadio Cuscatlán, la Federación salvadoreña de Futbol (FESFUT), anunció que contarán con varios dispositivos de seguridad

El presidente de la Comisión de Seguridad, Roberto Batista, dijo que en total serán 4 anillos de seguridad. El primero con 300 agentes de UMO en el área de cancha. El segundo con 147 elementos en puertas de acceso. El tercero con 55 agentes en gradas, y el cuarto estará encargado del control vehicular.

Además, se contará con cámaras internas en el Estadio aparte de que habrán gente infiltrada en el público para evitar los actos discriminatorios.

«Si identificamos a personas que están incumpliendo la petición del buen comportamiento, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Se tomarán medidas para evitar más sanciones de FIFA», mencionó el presidente del INDES, Yamil Bukele.