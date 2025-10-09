MARN: «Se esperan lluvias y tormentas por la influencia de una Onda Tropical y otros sistemas»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves, se esperan lluvias y tormentas en el país, debido a la influencia de una Onda Tropical y otros sistemas.

«Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias cerca del mediodía en la cordillera volcánica y zona norte», dijo el MARN.

Por la tarde y noche, las lluvias y tormentas se extendrán por todo el país, con mayor intensidad en la cordillera volcánica, la zona norte y el Área Metropolitana de San Salvador.