¿Cómo afecta el «Shutdown»en Latinoamérica?

Liset Orellana (Corresponsal de Prensa en Estados Unidos).– Estados Unidos está en «shutdown» desde el 1 de octubre de este 2025. El Congreso no aprobó el presupuesto y muchos servicios federales ya están paralizados. Pero esto no se queda en EE. UU. — hay efectos fuertes para Latinoamérica y para nuestra comunidad.”

Y Hasta ahora, ni republicanos ni demócratas han alcanzado un acuerdo para reactivar el presupuesto. Mientras tanto, como no hay dinero para pagar al personal de servicios no esenciales, parques nacionales, museos y bibliotecas están siendo cerrados o limitados.”

En medio de esta crisis política, circulan acusaciones fuertes. Trump y aliados afirman que los demócratas buscan fondos estatales para dar ‘salud gratis’ a migrantes indocumentados. Los demócratas responden que eso no es cierto y que sus propuestas están enfocadas en proteger programas existentes para personas con estatus legal.

