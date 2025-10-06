Realizan jornada médica en la comunidad la Mascota

Con el objetivo de garantizar beneficiar muchas familias de San Salvador, la Alcaldía capitalina, realizó una jornada médica en la comunidad la Mascota, del Distrito Capital, zona 3.

«La alcaldía de San Salvador Centro, a través del personal de Promoción de Salud, realizaron una jornada médica en la comunidad la Mascota, del Distrito Capital, zona 3, con el objetivo de beneficiar muchas familias del sector», indicó la alcaldía.

Entre los servicios médicos se brindó : Consulta general, toma de presión arterial, limpieza dental, entrega de medicamentos y abate, todo completamente gratis.