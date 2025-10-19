Desarrollan la Gala Internacional de Ballet 2025 en El Salvador

Con el objetivo de generar espacios de sano entretenimiento y promoción artística para beneficio del pueblo salvadoreño, el Ministerio de Cultura, desarrolló la Gala Internacional de Ballet 2025.

El evento desarrollado en el Teatro Presidente contó con la participación del Ballet Nacional de El Salvador y el Ballet Nacional de Panamá.

El espectáculo dio inicio con la presentación de Majísimo, interpretada por el Ballet Nacional de El Salvador, una pieza que relató la historia de dos jóvenes enfrentados a los intereses y la autoridad materna. La puesta en escena recibió cálidos aplausos del público por su emotividad y calidad técnica.

Posteriormente, el Ballet Nacional de Panamá presentó la suite del ballet Don Quijote, una obra ambientada en un pintoresco pueblo español, que narró una historia de amor con una vibrante carga visual y emocional.

La velada continuó con interpretaciones como la suite del ballet Raymonda y Variaciones inquietas, completando un programa de gran nivel artístico.