El Salvador suma 37 medallas luego del segundo día de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

El Comité de El Salvador informó que la delegación que participa en los juegos Centroamericanos Guatemala 2025, ya suma 37 medallas.

En el medallero del territorio nacional destacan 9 medallas de Oro, 8 de plata y 20 de bronce, sumando un total de 37 medallas.

¡𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐄𝐒𝐀 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐄 𝐒𝐔𝐌𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐍 𝐆𝐔𝐀𝐓𝐄𝐌𝐀𝐋𝐀!🥇🥈🥉



Así amanece el medallero del Team ESA luego del segundo día de competencias en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.#TeamESA🇸🇻|#Guatemala2025🇬🇹 pic.twitter.com/4TKeFp7Ldn — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) October 19, 2025

El Salvador con estos resultados es el cuarto lugar de la competencia, superado por Guatemala con 32 preseas de oro, Panamá con 12 y Costa Rica con 10.