El Salvador suma 37 medallas luego del segundo día de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Por
Dennis Leiva
-

El Comité de El Salvador informó que la delegación que participa en los juegos Centroamericanos Guatemala 2025, ya suma 37 medallas. 

En el medallero del territorio nacional destacan 9 medallas de Oro, 8 de plata y 20 de bronce, sumando un total de 37 medallas. 

El Salvador con estos resultados es el cuarto lugar de la competencia, superado por Guatemala con 32 preseas de oro, Panamá con 12 y Costa Rica con 10. 

