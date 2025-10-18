Desarrollan labores de limpieza en la carretera Panamericana

Con la finalidad de garantizar vías seguras y en óptimas condiciones para la circulación, personal de FOVIAL realizó labores de limpieza en la carretera Panamericana, a la altura de Ilopango, San Salvador Este.

«Este día, el FOVIAL ejecuta labores de limpieza en la carretera Panamericana, a la altura de Ilopango, San Salvador Este», manifestó la Secretaría de Prensa.

Las misma fuente mencionó que con estas acciones se mantiene una atención constante en la red vial del país, asegurando que las carreteras se mantengan limpias y funcionales para el tránsito diario de los salvadoreños.