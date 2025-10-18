MARN: «Este sábado traerá lluvias y tormentas por la tarde y noche»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este sábado se espera que se presencien lluvias y tormenta por la tarde y noche.

«El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día, con lluvias acercándose desde el mediodía en la cordillera volcánica y la zona norte», mencionó la cartera de Medio Ambiente.

Según el MARN, para la tarde las tormentas se extenderán hacia la zona oriental, el Área Metropolitana de San Salvador y Santa Ana Centro, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h.

Durante la noche, las lluvias y tormentas se moverán sobre el occidente, norte y centro del país, sin descartar nuevos episodios en el Área Metropolitana.