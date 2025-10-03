FIFA presenta el «TRIONDA» balón oficial de  la Copa Mundial de 2026

Con la finalidad de dar un paso más en los preparativos del Mundial 2026, la FIFA presentó el «TRIONDA», el balón oficial para esta edición mundialista inspirado en los tres países anfitriones.

El balón presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, aparte de una iconografía que representa a cada país: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

Destacando el «TRIONDA» vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento.

Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego.