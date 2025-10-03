Ministra de Educación gira instrucción para prohibir el «lenguaje inclusivo» en centros educativos

La Ministra de Educación, Karla Trigueros, informó por medio de redes sociales que compartió la instrucción para prohibir el «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos.

«Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución», manifestó la titular de Educación en redes sociales.

Con esta medida, la funcionaria busca garantizar el buen uso del idioma en todo material y contenido.

«Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral», indicó Trigueros.