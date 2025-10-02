Incautan más de 1,700 kilos de droga en altamar

El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó que nuevamente El Salvador ha alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. tras incautar 1,795 kilos de cocaína.

«Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos», mencionó el mandatario en redes sociales.

Bukele mencionó que transportaban 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de $44.8 millones de dólares.

«Solo en alta mar, durante 2024 y en lo que va de 2025, hemos incautado 39 toneladas de droga, con un valor que supera los $977 millones de dólares», indicó el presidente de la República.