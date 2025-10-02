Inician trabajos de mitigación en uno de los taludes de la autopista a Comalapa

El Ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, informó que se ha iniciado con labores de mitigación sobre un talud en la autopista Comalapa el cual se desprendió debido a las lluvias de fuerte intensidad que tuvimos en poco tiempo durante la madrugada.

“Hemos iniciado con obras en este talud, que no se había intervenido previamente”, mencionó el titular de Obras Públicas.

El funcionario indicó que desprendimiento se dio a las 4:00 a.m., aproximadamente, luego realizaron limpieza y posteriormente se habilitó el tránsito en el sector.

“Hemos empezado con limpieza y perfilado del talud, en el transcurso de dos semanas realizaremos las obras necesarias para proteger el talud en el kilómetro 6 de la autopista a Comalapa”, indicó el Ministro del MOP