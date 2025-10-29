Inicia la segunda etapa del Plan de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador 

Con el objetivo de ofrecer una infraestructura de primer nivel a los viajeros, el Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, informó el desarrollo de la segunda etapa del Plan de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Para esta etapa se contemplan siete nuevas bandas de equipaje, oficinas modernas de la Dirección de Migración y Extranjería, Dirección de Aduanas, Policía Nacional Civil PNC y otras instituciones.

“Este proyecto contempla $245 millones (fase 2), que es para un tiempo de tres años, la nueva terminal de equipajes vamos a tener siete bandas más, porque el área de check-in tenemos 122 posiciones, pero el área donde se recoge la maleta no da abasto, estamos creciendo para totalizar 11 bandas”, expresó Anliker.

La primera fase del Plan de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, $102 millones, que contempla la ampliación de la terminal de pasajeros, el área de check-in, el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, actualización de radar secundario, el suministro e instalación del punto de interconexión entre la planta fotovoltaica y la subestación principal.