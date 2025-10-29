Shulton LA celebra ocho años de servicio solidario entre Los Ángeles y Usulután

De: Bayron Romero

La organización Shulton LA, fundada en octubre de 2017 por los esposos Iris Blanco Lara y Tony Blanco, originarios del barrio La Merced, Usulután, celebrará su octavo aniversario con una ceremonia que incluirá la coronación de reinas y la entrega de homenajes a los padrinos 2025-2026 y del proyecto “Juntos por una Sonrisa”.

Durante estos ocho años, Shulton LA, ha desarrollado una labor humanitaria constante en apoyo a comunidades de escasos recursos tanto en El Salvador, especialmente en el departamento de Usulután, como en el sur de Los Ángeles. A través de diversas campañas y actividades benéficas, la organización ha entregado ropa, víveres, canastas navideñas, sillas de ruedas y artículos esenciales a familias en situación vulnerable.

Además, cada fin de semana el equipo realiza jornadas solidarias en Los Ángeles, donde distribuye alimentos a familias latinas, fortaleciendo los lazos de unidad entre compatriotas. Parte de los fondos recaudados en sus eventos se destinan al envío de contenedores con donaciones a El Salvador, que incluyen insumos médicos, alimentos y artículos de primera necesidad.

La fundadora Iris Blanco Lara destacó la importancia de esta celebración:

“Este aniversario representa un sueño hecho realidad. Gracias a Dios y a todas las personas que confían en nuestra misión, hemos podido bendecir a muchas familias tanto en Los Ángeles como en nuestra tierra, Usulután”.

Por su parte, el presidente Tony Blanco reafirmó el compromiso de la organización con las comunidades salvadoreñas y latinas:

“Nuestro objetivo siempre será servir. Cada donación y cada sonrisa reflejan el esfuerzo colectivo de una comunidad unida por la solidaridad”.

Con ocho años de trayectoria, Shulton LA consolida su papel como un puente de esperanza entre la comunidad latina de Los Ángeles y las familias salvadoreñas que más lo necesitan.