Localizan a una persona de la tercera edad reportada desaparecida

La Policía Nacional Civil informó que una persona de la tercera edad que se encontraba como desaparecida fue encontrado en un terreno agrícola del cantón La Puerta, Mercedes Umaña, Usulután Norte.

«Personal de la Policía Rural encontró a Salomón Asegurado, de 82 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en el cantón La Puerta, Mercedes Umaña, Usulután Norte», dijo la PNC.

Destacando, Asegurado se encontraba sin ser víctima de ningún delito, a pesar de encontrarse deshidratado.

«Ya está con sus familiares, fue trasladado al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe», mencionó la Policía en redes sociales.