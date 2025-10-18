Pedri, sobre las protestas de Miami: «Había que hacerlo por respeto a los compañeros»

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Pedri, centrocampista del Barcelona, habló tras la victoria 2-1 de este sábado en LaLiga ante el Girona, donde al igual que en el resto de partidos de la jornada, se hizo un parón durante los primeros diez segundos de partido, algo que, según el canario, debían hacerlo «por respeto» a sus «compañeros de profesión».

Este parón simbólico fue convocado por el sindicato de jugadores AFE para protestar «por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga» sobre la posibilidad de disputar en diciembre el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 en Miami (Estados Unidos).

Aunque la AFE había decidido mantener al margen de la protesta los partidos a ambos conjuntos en sus respectivos encuentros de esta jornada, finalmente tanto el Barça como el Villarreal-Betis los jugadores participaron en el parón.

«Nosotros no estábamos dentro de eso; ya ha salido en un comunicado, pero creo que teníamos que hacerlo por respeto a nuestros compañeros de profesión», remarcó Pedri.

De igual manera, uno de los capitanes del conjunto azulgrana, el uruguayo Ronald Araújo, protagonista del partido con el gol de la victoria de su equipo, incidió en que secundar la protesta es «una muestra de respeto» para el resto de compañeros.

«Lo venimos hablando los capitanes con el resto del equipo. Mostramos nuestro respeto a todos los compañeros que lo iban a hacer el fin de semana. Es una muestra de respeto a todos nuestros compañeros», sentenció Araújo.

(c) Agencia EFE