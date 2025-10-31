MARN: «Terminamos la semana con la presencia de Vientos Nortes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que este viernes se termino con la semana de Vientos Nortes en el territorio salvadoreño.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado; por la tarde, parcialmente nublado, con lluvias en algunos puntos de la zona norte.

La Cartera de Medio Ambiente agregó que en la noche, no se prevén precipitaciones.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Toma en cuenta que las ráfagas podrían superar los 35 km/h, principalmente en zonas altas.