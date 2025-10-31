Realizan jornada de fumigación en cementerios

Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos y parte de los preparativos previos al Día de los Fieles Difuntos la Alcaldía de San Salvador Centro llevó a cabo jornadas de fumigación en cementerios.

Entre los cementerios que recibieron jornada de fumigación están: Cementerio Los Ilustres, camposantos del Distrito Mejicanos y Cementerio Las Parceles

«Protección Civil Municipal realizan jornada de fumigación (en los cementerios para prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue y como parte de los preparativos previos al Día de los Fieles Difuntos», dijo la Comuna capitalina.