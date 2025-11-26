Anuncian lluvias para la tarde noche

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles para la tarde y noche se espera que se presenten lluvias, en el territorio salvadoreño, sobre todo en la zona norte.

«Hoy por la mañana no se esperan lluvias. Por la tarde, la nubosidad aumentará y podrían registrarse lluvias y tormentas en la zona norte y en la cadena volcánica del centro y occidente», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, durante la noche, estas condiciones continuarán en los mismos sectores, con posibilidad de algunas tormentas.

«El viento estará entre 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora. Toma en cuenta este pronóstico para planificar tus actividades y comparte para que más personas estén informadas», informó el MARN.