Realizan mantenimiento de áreas verdes en Plaza Universitaria, Centro Histórico

Con el objetivo de conservar un entorno ordenado y limpio para todas las familias, el equipo de Parques, Plazas y Zonas Verdes desarrolló mantenimiento de áreas verdes en Plaza Universitaria, Centro Histórico.

«Nuestro equipo de Parques, Plazas y Zonas Verdes ejecutó esta mañana podas, mantenimiento de áreas verdes, limpieza, hiervos placeos y poda de setos en los alrededores de la plaza», manifestó la Comuna capitalina.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la alcaldía de San Salvador Centro, las podas y la limpieza de hoy ayudan a darle una nueva cara al entorno y a mantenerlo seguro para quienes pasan por la zona.