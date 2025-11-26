Destruyen más de 20,000 casquillos, cartuchos y fragmentos de proyectiles de distintas armas de fuego

La Fiscalía General de la República (FGR), junto a División de Armas y Explosivos de la PNC y el Ministerio de Defensa, supervisó la destrucción de más de 20,000 casquillos, cartuchos y fragmentos de proyectiles de distintas armas de fuego.

«Las autoridades verificaron que se hiciera efectiva la destrucción de casquillos, cartuchos, balines, perdigones, proyectiles y fragmentos de proyectiles», mencionó la FGR.

Además destacó que armas fueron decomisadas en diversos procedimientos en los que se capturaron sujetos acusados de homicidios agravados, tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, ventas ilícitas, homicidios simples y otros.

«La FGR reafirma su compromiso con la sociedad, de continuar combatiendo al crimen y sacar de circulación este tipo de objetos ilegales que ponen en riesgo la vida de los salvadoreños», manifestó en redes sociales.