Atrapan a hombre que presuntamente huyo tras atropellar a una persona y causarle la muerte

La Policía Nacional Civil con el objetivo de repartir justicia, realizó la captura de Fredis Enrique Martínez García, de 31 años de edad. quien presuntamente atropello a un hombre causando su fallecimiento.

El hecho ocurrió sobre el km 154 de la carretera Panamericana, Martínez tras atropellar al hombre que falleció se dio a la fuga.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por la Policía Nacional Civil, Martínez García fue capturado en en Uluazapa, San Miguel Centro.

«Nuestros equipos lo interceptaron en una gasolinera de Uluazapa. Será remitido por homicidio culposo», mencionó la PNC en redes sociales.