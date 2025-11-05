Contingente salvadoreño entrega ayuda humanitaria a las familias afectadas por el huracán Melissa en Jamaica

Con el objetivo de cumplir su misión, el contingente de El Salvador entregó ayuda humanitaria a las familias afectadas por el huracán Melissa en Jamaica.

«Siguiendo el mandato del Presidente Nayib Bukele, nuestro Equipo Táctico Operativo junto al Cuerpo de Bomberos, Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil entregan ayuda humanitaria a las familias afectadas por el huracán Melissa en Jamaica», dijo la Secretaría de Prensa.

La ayuda humanitaria fue entregada en Mount Grace Primary & Junior High School, Frome, Westmoreland.

«Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil trabajan de manera articulada para garantizar que la ayuda humanitaria llegue de forma ordenada y segura a las comunidades afectadas por el huracán Melissa», agregó.